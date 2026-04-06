Dramma sfiorato a Santa Maria di Castellabate | crolla un grosso pino a Villa Matarazzo

Da salernotoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di sabato, un grosso pino è crollato a Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate. Il cedimento ha provocato danni alla vegetazione e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Non ci sono state persone coinvolte o ferite, e al momento sono in corso verifiche sulle cause del crollo. La zona è stata messa sotto osservazione per eventuali ulteriori rischi.

Avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, la caduta di un grosso pino a Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, nella notte di sabato. L'arbusto, già segnalato dai residenti in quanto inclinato, se fosse crollato di mattina avrebbe, infatti, potuto provocare vittime. I cittadini chiedono un piano di prevenzione e di manutenzione più attento, per scongiurare nuovi episodi. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Castellabate al setaccio: sospesa un'attività commerciale a Santa Maria

Crolla un grosso ramo di un pino. Paura vicino alla scuola PezzaniNel pomeriggio di ieri una grosso ramo di pino marittimo è caduto in strada in via Repubblica, poco distante dall’ingresso della scuola primaria...

Argomenti più discussi: Dramma sfiorato a Santa Maria di Castellabate: crolla un grosso pino a Villa Matarazzo; Raid in chiesa ad Anagni: statua distrutta e cavi tagliati. Una donna ripresa dalle telecamere interne; Auto pirata investe un cane ad Eboli: l'indignazione sui social; Cassino, mangia i funghi scongelati e resta intossicata: una donna in ospedale. Le raccomandazioni della Asl.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.