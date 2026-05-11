faenza verso le amministrative tanti appuntamenti elettorali

A pochi giorni dalle elezioni comunali a Faenza, si susseguono gli eventi pubblici legati alla campagna elettorale. Oggi, dalle 18 alle 20, al Museo Malmerendi si terrà un incontro con il candidato di centrosinistra, che parteciperà al Forum dell’Educazione insieme a Loretta Lega, ex assessore all’istruzione del comune di Forlì. Si tratta di uno degli appuntamenti previsti in questa fase finale della campagna elettorale.

Decollano gli appuntamenti elettorali nella penultima settimana prima del voto a Faenza. Oggi dalle 18 alle 20 al Museo Malmerendi il candidato di centrosinistra Massimo Isola sarà presente al Forum dell’Educazione, dialogando con Loretta Lega, già assessore all’istruzione del comune di Forli. Alle 18,30 invece i candidati della lista civica Faenza Cresce saranno in via Colombarina a Pieve Corleto per presentare il programma elettorale, e alle 20 saranno in via Fossolo. Alle 20,30 inoltre al circolo i Fiori si terrà l’incontro ‘Le emergenze, proteggere la città’ che vedrà tra i relatori l’ingegner Matteo Castelli in dialogo con il candidato al consiglio comunale di Faenza Cresce Andrea Luccaroni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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