Durante le recenti elezioni amministrative, il Regno Unito ha affrontato il tema dei deepfake e delle campagne elettorali. In questo contesto, si sono verificati episodi in cui contenuti video manipolati sono stati diffusi online, suscitando preoccupazioni sulla possibilità di influenzare l’opinione pubblica. Il paese sta cercando di testare misure e strategie per contrastare la diffusione di queste tecnologie durante le prossime consultazioni elettorali.

Nel dibattito su intelligenza artificiale e democrazia, il Regno Unito sta provando a giocare d’anticipo. Mentre nelle elezioni generali del 2024 il temuto effetto deepfake non si è materializzato in modo significativo, le autorità elettorali britanniche stanno comunque correndo ai ripari, consapevoli che la tecnologia sta evolvendo più rapidamente delle regole. In un’intervista alla newsletter “London Influence” di Politico, il chief executive della Electoral Commission, Vijay Rangarajan, ha illustrato un nuovo strumento sperimentale basato sull’intelligenza artificiale, progettato per individuare contenuti manipolati durante le campagne elettorali.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Deepfake e campagne elettorali, il test britannico durante le amministrative di maggio

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