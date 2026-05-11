Firenze, 11 maggio 2026 - "Facciamo pace?": da martedì 12 a sabato 16 maggio 2026 le Sale di via Ginori 14, in Palazzo Medici Riccardi, ospitano col patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, una mostra di piccoli artisti chiamati a esprimersi sul tema della guerra, con cui sono venuti in contatto. L’esposizione è aperta dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 18 e sabato fino alle 19. Autori dei testi e dei disegni sono i bambini e i ragazzi che stanno vivendo attualmente la guerra o che ne sono appena fuggiti. Parlano i bambini di Gaza, lanciando il loro disperato appello a fermare la guerra. Parlano i bambini di Kiev, di Irpin, di Kharkiv in Ucraina, così come i minori afghani arrivati con il ponte aereo da Kabul nell’agosto 2021.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Facciamo Pace?": in una mostra la "voce disegnata" dei bambini

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