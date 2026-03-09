Vittoria senza pace per la Salernitana la voce dei tifosi | Una multa per Capomaggio e Golemic

La Salernitana ha vinto la partita contro il Latina allo stadio Arechi, giocando in dieci contro undici, ma resta in difficoltà a causa di una multa inflitta a due giocatori, Capomaggio e Golemic. La squadra e i tifosi sono ancora alle prese con polemiche e tensioni, nonostante la vittoria, che è stata comunque difficile e sofferta. La situazione di instabilità continua a pesare sul clima interno al club.

La Salernitana è senza pace e neppure la vittoria - sofferta e stoica, in nove contro undici -, ottenuta all'Arechi nella sfida al Latina, riporta il sereno in casa granata. Anzi, a fine gara alla squadra è stato "riconsegnato" il coro di contestazione che gli ultras avevano scandito sabato pomeriggio, all'ingresso del centro sportivo Mary Rosy. In aggiunta, dietro la lavagna sono finiti due giocatori esperti della squadra: le espulsioni per falli ingenui, commessi da Capomaggio e Golemic, hanno ulteriormente indispettito i tifosi, che li criticano aspramente. In attesa della trasferta di Crotone, che la Salernitana non può fallire, i supporter si consolano con tre punti che consentono di restare nella scia del Cosenza, attuale terza in classifica.

