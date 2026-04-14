Senna Agius e Alex Marquez insieme in KTM nel 2027 | una coppia promettente

Nel 2027, Senna Agius e Alex Marquez correranno insieme nel team KTM, formando una coppia che suscita interesse tra gli appassionati. La notizia è stata annunciata ufficialmente e conferma la presenza dei due piloti nel team a partire dalla prossima stagione. Non ci sono ancora dettagli sul ruolo specifico di Agius nel team, ma la collaborazione tra i due è confermata e prevista per il prossimo anno.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. KTM sta ancora valutando le opzioni per il secondo posto accanto ad Alex Marquez nel 2027, e l’apertura potrebbe andare a Senna Agius, giovane talento di Moto2. Al momento, non ci sono annunci ufficiali sui piloti per la stagione 2027, poiché i team sono concentrati sulle attuali trattative con Dorna riguardanti il prossimo Concorde Agreement. Nonostante ciò, si ritiene che diversi accordi siano già in fase di sviluppo dietro le quinte, e KTM è certamente attiva. Con Pedro Acosta che si trasferisce in Ducati per il 2026, KTM ha dovuto agire rapidamente.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Senna Agius e Alex Marquez insieme in KTM nel 2027: una coppia promettente. Leggi anche: Senna Agius pronto a sostituire Jack Miller nel team Pramac Yamaha nel 2027. Leggi anche: Alex Marquez spinge KTM a presentare un’offerta doppia per il contratto del 2027.