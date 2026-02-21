Il blitz della Guardia di Finanza Altra fabbrica clandestina di sigarette caro bionde e produzione fantasma

La Guardia di Finanza ha scoperto una fabbrica clandestina di sigarette, causa di un aumento illecito nel mercato nero. L’impianto, completamente allestito, gestiva tutto il ciclo di produzione, dalla preparazione del tabacco al confezionamento finale. La struttura, nascosta in un capannone abbandonato, poteva sfornare oltre un milione di pacchetti al giorno. La scoperta ha portato alla chiusura immediata dell’attività illegale e al sequestro delle macchine. Ora proseguono le indagini per identificare i responsabili.

Era dotata di un impianto completo capace di gestire l'intero ciclo produttivo, dall'essicazione del tabacco al confezionamento dei pacchetti, con una potenziale capacità produttive di sigarette di oltre un milione al giorno. Una vera e propria fabbrica clandestina, quella scoperta nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza di Bergamo che hanno smantellato un sito produttivo abusivo di produzione di sigarette attivo nella Bergamasca, sequestrando più di 21 tonnellate di prodotto finito destinato al mercato illecito nazionale ed estero. L'operazione dei finanzieri ha portato all'individuazione di un capannone privo di insegne e apparentemente dismesso nell'area industriale di Ciserano, nella Bassa.