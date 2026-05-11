Fa’ du’ passi e bevi qualcosa | Arezzo richiude il centro per salvare la movida e mettere i tavolini anche nei respiri

Arezzo ha deciso di chiudere al traffico le strade principali del centro storico ogni venerdì e sabato sera dalle 19 alle 24, per favorire la presenza di tavolini e spazi all’aperto. La misura prevede l’eliminazione delle auto e il mantenimento di bar e ristoranti con dehors, mentre molte persone si spostano a piedi o si fermano a godersi l’atmosfera. Sul fronte della viabilità, però, restano alcune automobili in circolazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il venerdì e il sabato dalle 19 alle 24 via le macchine dal centro. Restano solo spritz, dehors, gente che gira a caso e automobilisti in terapia. Via Roma chiusa. Via Crispi chiusa. Via Guido Monaco chiusa. Via Cavour chiusa. Via San Lorentino chiusa. Praticamente ad Arezzo dal 15 maggio al 12 settembre, il venerdì e il sabato sera, per entrare in centro servirà più organizzazione che per passare il Brennero. Torna infatti la maxi area pedonale estiva: il grande classico cittadino che ogni anno divide la popolazione fra: quelli che “finalmente si vive il centro”;. quelli che “un si pole più parcheggià nemmeno il motorino”;. e quelli che continuano a fare tre giri intorno alle mura sperando in un miracolo urbanistico.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Fa’ du’ passi e bevi qualcosa”: Arezzo richiude il centro per salvare la movida e mettere i tavolini anche nei respiri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Arezzo, ancora un s’è mosso un mattone e già si litiga: petizione, parcheggi e drammi per du’ passi a piedi S’infila i profumi ne’ calzoni e fa du’ passi: bell’e preso, oh che genioArezzo – Oh bella, voleva uscì tutto imbellettato senza passà dalla cassa, ma gli è andata proprio di traverso. Argomenti più discussi: Dossier arbitri Arezzo: come si fa carriera e quanto si può incassare. Chi sono i più pagati; Supercoppa, la Strega si prepara ad entrare in scena: strada in salita e niente passi falsi con l'Arezzo per andarsi a giocare il trofeo a Vicenza; Esordio ok in Supercoppa: il Benevento batte l'Arezzo; La Coppa Toscana 2026 organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN ha fatto tappa ad Arezzo domenica 10 maggio. Il designatore degli arbitri Rocchi avrebbe selezionato arbitri favoriti dall'Inter con la complicità di diverse persone allo stadio San Siro. La Serie A trema reddit