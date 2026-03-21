Arezzo torna a scaldare gli animi con polemiche e proteste legate ai lavori pubblici. Prima che gli operai mettano piede sul cantiere, si sono già sollevate petizioni e discussioni sui parcheggi, mentre cittadini e amministratori si confrontano su questioni di pedonalizzazioni e spazi urbani. La città sembra sempre pronta a reazioni immediate ogni volta che si annunciano interventi o modifiche nel cuore della vita cittadina.

Oh, ad Arezzo si sa: basta annusare aria di lavori e subito parte il teatrino. Ancora non è partito manco un cantiere, non s’è visto un escavatore, e già si vola di polemiche, sospetti e raccolte firme. Classico. Questa volta il tema è il nuovo stadio. Che si farà? Boh. Quando? Mistero. Come? Ancora meno chiaro. Però una cosa è certa: c’è già chi s’è portato avanti col lavoro. e pure con le proteste. È partita infatti la petizione per i parcheggi della piscina e della palestra davanti allo stadio. Il timore? Che con lo stadio nuovo (forse) diventi tutto a pagamento. Ripetiamo: forse. Perché nero su bianco non c’è scritto da nessuna parte. Ma si sa, ad Arezzo si ragiona anche “per sentito dire”, che vale più di un atto ufficiale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, ancora un s’è mosso un mattone e già si litiga: petizione, parcheggi e drammi per du’ passi a piedi

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