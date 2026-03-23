Arezzo – Oh bella, voleva uscì tutto imbellettato senza passà dalla cassa, ma gli è andata proprio di traverso. Un 35enne, furbetto de’ noantri, s’è fatto un giretto da Zara in piazza San Jacopo e, invece di guardà i prezzi, s’è infilato quattro profumi nei pantaloni. manco fosse un armadio ambulante. Peccato che non l’abbia vista solo lui la scena: l’occhio lungo della vigilanza l’ha beccato subito. E lì, zac! Parte la fuga alla “chiappa e scappa”, ma mica nei film: dopo due passi s’è trovato a fa’ un corpo a corpo col vigilante. Altro che profumo francese, lì s’è sentito odore de guai. Nel parapiglia, tra spintoni e goffaggini, è finita che il nostro “naso fino” è stato fermato dalla polizia arrivata sul posto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - S’infila i profumi ne’ calzoni e fa du’ passi: bell’e preso, oh che genio

Articoli correlati

Leggi anche: Arezzo, ancora un s’è mosso un mattone e già si litiga: petizione, parcheggi e drammi per du’ passi a piedi

Cody Rhodes promette un WrestleMania da ricordare: “Bell-to-bell Mania”Cody Rhodes pensa che WrestleMania 42 potrebbe offrire qualcosa di davvero speciale sul ring.