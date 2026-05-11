La stagione di Formula Uno del 2026 continua senza vittorie per la Ferrari, che si avvicina a record negativi storici. Dopo il Gran Premio di Miami, il campionato si ferma in vista del sesto appuntamento, il Gran Premio del Canada, previsto nel fine settimana del 22-24 maggio. La pausa precede una nuova fase di gare che si svolgeranno nel corso dell’anno.

Il Mondiale di Formula Uno 2026 si prende una nuova pausa e, dopo il Gran Premio di Miami, attende l’appuntamento del Canada, il quinto della stagione, che si disputerà nel weekend del 22-24 maggio prossimi. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, ripartirà la sfida tra Mercedes e McLaren, con la Ferrari che cercherà in tutti i modi di inserirsi nella battaglia per la vittoria. Già, la vittoria, questa sconosciuta in casa del team di Maranello. Per ricordarsi l’ultima volta che un pilota del Cavallino è salito sul gradino più alto del podio occorre fare un discreto sforzo con la memoria. Bisogna tornare, infatti, al Gran Premio del Messico del 2024 con Carlos Sainz che bissava la vittoria di Charles Leclerc nell’appuntamento precedente ad Austin.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, il digiuno di vittorie della Ferrari prosegue e rischia di avvicinare i record negativi all-time

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La prima simulazione di gara Ferrari di Hamilton ha APPENA battuto ogni record in Bahrain!

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