La Ferrari ha vinto 11 volte il Gran Premio d’Australia di Formula 1, con due successi recenti dal 2022 in poi. La nuova stagione del campionato mondiale inizierà domenica 8 marzo 2026 a Melbourne, sul circuito di Albert Park, che quest’anno festeggia il trentennale dalla sua prima presenza nel calendario di F1. La gara segnerà l’apertura del campionato.

La settantasettesima edizione del Mondiale di Formula 1 comincerà domenica 8 marzo 2026. L’ouverture andrà in scena a Melbourne, dove il circuito dell’Albert Park festeggerà il trentennale dall’ingresso in calendario. La prima gara in questo contesto venne difatti tenuta nel 1996. In precedenza, il Gran Premio d’Australia si era disputato per un decennio ad Adelaide. La Ferrari si è tolta grandi soddisfazioni down under, sia in tempi andati che recenti. Per quanto i successi del Cavallino Rampante si siano fatti più rari negli ultimi anni, la Terra di Oz resta amica delle Rosse. In totale, si contano sette piloti capaci di primeggiare con una Ferrari, per un totale di 11 vittorie, 2 delle quali arrivate nel decennio corrente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia: 11 vittorie, di cui due dal 2022 in poi

F1, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streaming

F1, confermato il GP d'Australia: "Piloti, ingegneri e team principal saranno qui"

