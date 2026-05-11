Ex PalaDiana finanziato il progetto di riqualificazione | diventerà polo multifunzionale dedicato alla vittime della Raffineria

Da messinatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex PalaDiana riceve un finanziamento di oltre 2 milioni di euro dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture, che copre l’intero progetto di riqualificazione. L’obiettivo è trasformare l’edificio in un polo multifunzionale dedicato alle vittime della Raffineria. Il progetto si realizza grazie a fondi del FSC 20212027, con l’obiettivo di dare nuova destinazione all’immobile.

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L’ex PalaDiana si prepara a una nuova vita. L’Assessorato regionale alle Infrastrutture ha infatti finanziato integralmente il progetto di riqualificazione dell’immobile con un investimento complessivo di 2 milioni e 100 mila euro a valere sul fondo FSC 20212027.L’intervento, presentato dal.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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