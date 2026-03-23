Terni il ‘Progetto Mimosa’ | Servizio specializzato dedicato all’ascolto ed alla protezione delle vittime di violenza di genere e domestica

Rafforzare l’impegno contro la violenza di genere e domestica. La delibera di giunta approvata nei giorni scorsi intende perseguire tale finalità istituendo il nucleo anti violenza nel corpo di polizia locale, rientrante nel Progetto Mimosa. Nello specifico si tratta di: “Un servizio specializzato dedicato all’ascolto, alla protezione e al supporto delle vittime, con personale formato per intervenire tempestivamente in situazioni particolarmente delicate”. Il nuovo nucleo garantirà accoglienza in un ambiente protetto, grazie alla realizzazione della stanza rosa e consentirà l’attivazione rapida dei percorsi di tutela, anche in collaborazione con i servizi sociali, i centri anti violenza e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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