Cicloturismo in crescita | finanziato il progetto della nuova ciclovia

Il Comune di Copparo ha visto approvato il progetto ‘Ciclovia dei due fiumi’ per l’ottenimento di finanziamenti attraverso un bando del Gal Delta 2000. Per completare l’iter, è necessario presentare il progetto esecutivo entro la fine del mese. La realizzazione di questa ciclovia mira a sviluppare il cicloturismo nella zona, coinvolgendo le comunità locali e promuovendo l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile.

Il contributo concedibile ammonta a 226.527,30 euro rispetto ad un costo complessivo stimato in 249.154,92 euro per la realizzazione di un progetto che prevede diversi interventi, volti a mettere in rete luoghi di interesse culturale e paesaggistico presenti sul capoluogo e nelle frazioni allo scopo di promuovere il territorio e incentivare il cicloturismo. Il tutto sarà accompagnato dalla posa di un'adeguata segnaletica verticale diffusa per indicare il percorso della ciclovia. Il tracciato del percorso, già identificato e promosso sul portale web ‘Terre e fiumi da vivere’ e che si sviluppa parallelamente al percorso dell’evento... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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