Un ex ministro polacco, ricercato e rifugiato in Ungheria, ha lasciato il paese per volare negli Stati Uniti. Budapest, che l’aveva accolto con asilo l’anno scorso, ha annunciato che non proteggerà più persone ricercate, in linea con le dichiarazioni del nuovo premier. Prima dell’insediamento, il governo ungherese aveva affermato che il paese non sarebbe stato più la “discarica dei criminali”.

Budapest lo scorso anno gli aveva concesso asilo, ma il nuovo premier Peter Magyar, ha detto già prima del suo insediamento che l’Ungheria non avrebbe più protetto persone ricercate altrove. Così l’ex ministro della Giustizia polacco Zbigniew Ziobro, ricercato nel suo Paese e che per questo si era rifugiato nell’Ungheria di Viktor Orban, è fuggito negli Stati Uniti. “Sono negli Stati Uniti. Sono arrivato ieri”, ha affermato in una intervista a Republika Ziobro, leader del partito della destra polacca alleata al PiS, Polonia Sovrana, che rischia una condanna fino a 25 anni di carcere se condannato per le accuse formalizzate contro di lui che includono abuso di potere, aver coordinato attività della criminalità organizzata e stornato fondi destinati alle vittime della criminalità per acquistare sistemi spia israeliani Pegasus.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ex ministro polacco ricercato “rifugiato” in Ungheria vola negli Usa. Magyar: “Non siamo la discarica dei criminali”

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