Ungheria Magyar nomina il cognato ministro della Giustizia

Il nuovo primo ministro ungherese, noto per la sua posizione sulla lotta alla corruzione, ha annunciato la nomina del cognato come ministro della Giustizia. La scelta ha suscitato alcune reazioni nel panorama politico nazionale. La nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del governo. La decisione è entrata in vigore nelle ore successive all'annuncio.

di Angela Bruni – Il nuovo premier ungherese Peter Magyar, paladino della lotta alla corruzione, ha nominato il cognato ministro della Giustizia, respingendo le polemiche sul possibile conflitto di interessi “Conosco questa persona da molto tempo. La mia decisione si basa sulla sua preparazione e sul suo impegno per lo Stato di diritto”, ha dichiarato il leader di Tisza in un post sul social network X, spiegando la scelta di Márton Melléthei-Barna per il ruolo di Guardasigilli nel governo che entrerà in carica il 9 maggio prossimo. Magyar ha ammesso che la decisione “ha creato un serio dilemma anche per me”, alla luce del legame familiare con il futuro ministro, sposato con la sorella, ma ha sottolineato che le preoccupazioni sono “comprensibili” e che la “nomina è fondata esclusivamente sul merito”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ungheria, Magyar nomina il cognato ministro della Giustizia Notizie correlate Ungheria, il neopremier che piace alla Sinistra nomina il cognato ministro della GiustiziaIl nuovo premier ungherese Peter Magyar, paladino della lotta alla corruzione, ha nominato il cognato ministro della Giustizia, respingendo le... Ungheria, domani la sfida Orban-Magyar. Decine di migliaia al mega evento contro il primo ministro(Adnkronos) – Decine di migliaia di giovani ungheresi, centomila secondo alcune stime, hanno affollato la Piazza degli Eroi di Budapest, e tutte le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ungheria, il cognato di Magyar nominato ministro della Giustizia; Peter Magyar nomina il cognato ministro della Giustizia in Ungheria: polemiche per nepotismo; UNGHERIA: Stampa, radio e tv nell’Ungheria di Péter Magyar; Ungheria, il neopremier che piace alla Sinistra nomina il cognato ministro della Giustizia. Ungheria, il neopremier che piace alla Sinistra nomina il cognato ministro della GiustiziaIl nuovo premier ungherese Peter Magyar, paladino della lotta alla corruzione, ha nominato il cognato ministro della Giustizia, respingendo le ... iltempo.it Il nuovo premier ungherese nomina i ministri chiave per riparare i rapporti con l’UEInvesting.com – Il nuovo Primo Ministro ungherese Peter Magyar ha annunciato lunedì in conferenza stampa sette dei 16 ministri che faranno parte del suo nuovo governo, tra cui la nomina di Anita Orban ... it.investing.com Pallavolo Ungheria - Luca Bucaioni è il nuovo allenatore del Vasas x.com LIVE Superbike Ungheria Misterhelmet! RACE1 YouTube ore 15.10 #ducati #BALATON#ARUBA #BULEGA #LECUONA #SURRA #BALDASSARRI #MONTELLA #PETRUCCI #BMW #DUCATI #BIMOTA #BASSANI #misterhelmet #carburo #nordvpn #sakartd - facebook.com facebook