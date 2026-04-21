Tavolo per Costampress ci sono manifestazioni d' interesse

Sono state presentate alcune manifestazioni di interesse per l'acquisto di Costampress, l'azienda specializzata nella pressofusione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle proposte o sui soggetti coinvolti. La società ha già avviato le procedure per valutare le offerte ricevute e proseguire con le eventuali operazioni di cessione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle tempistiche o alle modalità di eventuale vendita.

Ci sono alcune manifestazioni di interesse per Costampress, l'azienda di pressofusione con circa 120 dipendenti a Scorzè, in provincia di Venezia, che rischia la liquidazione giudiziale dopo il mancato versamento, da parte del fondo proprietario Accursia, dei 150mila euro necessari alla manutenzione degli impianti e all'omologa del concordato. Si tratterebbe di imprenditori e realtà industriali del territorio. Ma bisognerà agire in tempi rapidi con gli approfondimenti, in modo da arrivare in poche settimane a un accordo per un affitto di ramo d'azienda finalizzato al successivo acquisto ed evitare la liquidazione giudiziale che porterebbe all'asta competitiva e il fermo della produzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tavolo per Costampress, ci sono manifestazioni d'interesse Notizie correlate Comunità Energetica Rinnovabile: via alle manifestazioni di interesseCascina, sabato 31 gennaio 2026 – I Comuni di Cascina, Calci e Calcinaia hanno pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse finalizzato a... Alloggi Ers a Mirandola, al via raccolta manifestazioni d'interesseIl Comune di Mirandola informa i cittadini che è stata pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna la raccolta di manifestazioni di interesse rivolta a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sciopero e tavolo in Regione Veneto martedì 21 per Costampress; Costampress di Scorzè, il fondo tedesco non rispetta gli impegni: rischio liquidazione; Costampress, sindacati: Accursia ha disatteso gli impegni; Alla Costampress il rilancio si ferma: ora incombe la liquidazione. Sciopero e tavolo in Regione Veneto martedì 21 per Costampress(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - Martedì 21 aprile, in Regione Veneto, si terrà un incontro tra i sindacati e i commissari di Costampress. Contestualmente i dipendenti dell'azienda di pressofusione di Scorz ... msn.com Costampress di Scorzè, il fondo tedesco non rispetta gli impegni: rischio liquidazioneAccursia Capital sta collezionando acquisizioni, ma non ha versato i 150 mila euro promessi per la manutenzione dei macchinari. «Atteggiamento vergognoso». La regione: «Si esprimerà il tribunale». Ma ... veneziatoday.it Ue, la sospensione dell’accordo commerciale con Israele sul tavolo: ma tra i 27 manca l’intesa x.com Notizie rassicuranti sono arrivate, ieri sera, dal primo tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza relativa alle Fonderie Pisano di Salerno, nell’ambito del percorso di rilancio industriale e della tutela dei livelli occupazionali dei 110 dipe facebook