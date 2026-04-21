Tavolo per Costampress ci sono manifestazioni d' interesse

Da ilrestodelcarlino.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state presentate alcune manifestazioni di interesse per l'acquisto di Costampress, l'azienda specializzata nella pressofusione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle proposte o sui soggetti coinvolti. La società ha già avviato le procedure per valutare le offerte ricevute e proseguire con le eventuali operazioni di cessione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle tempistiche o alle modalità di eventuale vendita.

Ci sono alcune manifestazioni di interesse per Costampress, l'azienda di pressofusione con circa 120 dipendenti a Scorzè, in provincia di Venezia, che rischia la liquidazione giudiziale dopo il mancato versamento, da parte del fondo proprietario Accursia, dei 150mila euro necessari alla manutenzione degli impianti e all'omologa del concordato. Si tratterebbe di imprenditori e realtà industriali del territorio. Ma bisognerà agire in tempi rapidi con gli approfondimenti, in modo da arrivare in poche settimane a un accordo per un affitto di ramo d'azienda finalizzato al successivo acquisto ed evitare la liquidazione giudiziale che porterebbe all'asta competitiva e il fermo della produzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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