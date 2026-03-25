Durante un sopralluogo sono stati osservati i lavori in corso presso il nuovo campeggio di Portonovo, con l'obiettivo di ottenere le tre stelle. Nel 2024, il camping Torre è stato scelto da una casa di produzione cinematografica per le riprese di alcune scene di un film ambientato negli anni Sessanta, nonostante la sua posizione panoramica nel Conero.

Quando nel 2024 la Indigo Film scelse il camping la Torre per girare alcune scene de " Il Maestro ", lo fece non per la sua posizione inserita in uno degli angoli più belli del Conero ma perché il campeggio era perfettamente in linea con la trama di una storia ambientata negli anni Sessanta. Non era necessaria alcuna modifica. Oggi, per la gioia di molti anconetani, la Indigo non lo sceglierebbe più. Intensi sono i lavori già eseguiti e quelli che si stanno eseguendo in questi giorni in attesa che la struttura sia riaperta a turisti e vacanzieri. Il Carlino ha intervistato Cristiano Falcetelli che gestisce il camping. Quando riaprirete il camping e sino a quando resterete aperti? "Apriremo il primo maggio e resteremo aperti sino al 30 settembre, salvo condizioni meteo nefaste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il nostro sopralluogo: "Nuovo camping Portonovo, l’obiettivo sono le tre stelle. Ecco tutti i lavori in corso"

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