Miglior attore protagonista della 71a edizione dei David di Donatello è Sergio Romano per il film Le città di pianura di Francesco Sossai. Il film è un’incredibile road movie veneto che ha meritato di potersi presentare alla premiazione finale come candidato in ben 16 candidature. Pare che quel jack pot di premi sia valso la lunga lista di vittorie effettive. Tra queste annotiamo proprio la miglior intepretazione maschile protagonista. Scopriamone il ruolo e il momento della premiazione. Sergio Romano: un attore profondo e umano. È Angela Finocchiaro a salire sul palco per consegnare il David al miglior attore protagonista. A vincere è Sergio Romano con Le città di pianura, un road movie veneto che parla di amicizia, mistero, desolazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sergio Romano vince come Miglior attore protagonista ai David di Donatello 71

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Il miglior film della 71ma edizione dei David di Donatello è 'Le città di pianura' di Francesco Sossai. Miglior attore protagonista è Sergio Romano. #ANSA x.com