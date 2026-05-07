Ogni giorno nella Striscia di Gaza, un cortometraggio diretto da Omar Rammal con le riprese di Soleiman Hejji ha vinto il premio David di Donatello 2026 come Miglior Cortometraggio. Il film racconta la vita quotidiana nella regione attraverso immagini e scene realizzate sul campo. La vittoria si aggiunge ai riconoscimenti per l’opera, che offre uno sguardo diretto sulla realtà di Gaza.

EveryDay in Gaza, cortometraggio ambientato nella Striscia e diretto da Omar Rammal con le riprese del giornalista palestinese Soleiman Hejji, ha vinto il David di Donatello 2026 come Miglior Cortometraggio. Prodotto da We World, l’opera racconta la vita quotidiana a Gaza attraverso uno sguardo intimo e diretto, e dà voce alle persone che ogni giorno affrontano le conseguenze della guerra, dell’occupazione e della crisi umanitaria. Girato tra aprile e maggio 2025 nel cuore della Striscia, il doc segue la storia della famiglia Farra: Mohammed, Yusra e i loro tre figli. Mohammed è un barbiere che continua a tagliare i capelli tra le macerie....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Everyday in Gaza, il corto che racconta la quotidianità nella Striscia vince il David di Donatello

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