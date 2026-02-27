Cinema in musica omaggio a Morricone | evento benefico al Politeama sul palco la Sicily Orchestra

Al Politeama di Palermo si tiene un evento benefico dedicato a Morricone, con la Sicily Orchestra che si esibisce in un omaggio musicale. Contestualmente, nei locali adiacenti al salone parrocchiale del Santuario Maria Santissima del Carmelo ai Decollati, si sta procedendo all’acquisto e all’allestimento di una cucina destinata ai volontari della chiesa e della Caritas, per supportare le persone in condizione di fragilità.

Acquistare una cucina e allestirla nei locali adiacenti al salone parrocchiale del Santuario Maria Santissima del Carmelo ai Decollati, in corso dei Mille a Palermo, a uso dei volontari della chiesa e della Caritas che supportano le persone in condizione di fragilità.È con questo nobile obiettivo che l'associazione Freedom, presieduta da Salvo Melia, ha organizzato l'evento "Dare del bene fa bene! Cinema in musica, omaggio a Ennio Morricone", in programma nella serata di lunedì 30 marzo, dalle ore 19, in uno dei luoghi simbolo di Palermo, il Teatro Politeama, in piazza Ruggero Settimo.Ispirandosi alle parole del missionario laico Biagio...