Smart working da domani arresto e multe per questi datori di lavoro | ecco perché

A partire da domani, le aziende che imporranno lo smart working senza rispettare le nuove norme rischiano sanzioni penali ed economiche. La modifica legislativa introduce infatti conseguenze giuridiche per i datori di lavoro che non rispettano le disposizioni in materia di lavoro agile. Questa novità, che si inserisce in un quadro normativo più stringente, mira a garantire il rispetto delle regole in un settore che ha visto un utilizzo sempre più diffuso nel corso degli ultimi anni.

Dal 7 aprile lo smart working non sarà più soltanto una leva organizzativa o un benefit da spendere nella contrattazione aziendale: per i datori di lavoro diventerà anche un terreno di possibile esposizione penale ed economica. La stretta introdotta dalla nuova legge sulle Pmi rende infatti sanzionabile in modo diretto la mancata consegna dell’informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile. Un passaggio che segna un cambio di passo nella disciplina del lavoro da remoto e che impone alle imprese una maggiore attenzione formale e sostanziale agli obblighi di salute e sicurezza. Ecco tutto ciò che c’è da sapere. La stretta normativa. L’obbligo di fornire ai lavoratori in smart working e agli Rls un’ informativa scritta sui rischi non nasce oggi: era già previsto dalla legge 81 del 2017. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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