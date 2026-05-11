Eventi a Bologna | 10 appuntamenti da non mancare dall’11 al 17 maggio

A Bologna la settimana dall’11 al 17 maggio si presenta ricca di eventi culturali e appuntamenti vari. La città si anima con mostre, concerti e incontri, offrendo un calendario che spazia tra diverse forme artistiche. Numerose sono le iniziative aperte al pubblico, pensate per coinvolgere residenti e visitatori in un dialogo tra creatività e tradizione locale. La settimana promette di portare energia e novità nel cuore della città.

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