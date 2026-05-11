Eventi a Bologna | 10 appuntamenti da non mancare dall’11 al 17 maggio

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna la settimana dall’11 al 17 maggio si presenta ricca di eventi culturali e appuntamenti vari. La città si anima con mostre, concerti e incontri, offrendo un calendario che spazia tra diverse forme artistiche. Numerose sono le iniziative aperte al pubblico, pensate per coinvolgere residenti e visitatori in un dialogo tra creatività e tradizione locale. La settimana promette di portare energia e novità nel cuore della città.

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Bologna, 8 maggio 2026 – La città si prepara a un’altra settimana di vivacità culturale, dove i confini tra i generi sfumano per lasciare spazio alla sperimentazione e alla bellezza. Dall’11 al 17 maggio, Bologna si trasforma in un palcoscenico diffuso, accogliendo il dialogo inedito tra jazz e barocco al Manzoni e le riflessioni filosofiche sull’intelligenza artificiale al Duse. Se i club vibrano con il rap di Emis Killa e il ritorno di Levante, il fine settimana invita alla scoperta lenta con l’apertura dei giardini segreti di Diverdeinverde e l’energia gioiosa del Buskers Festival in Montagnola. Dalla satira epica dell’Iliade alla rivoluzione contemporanea dell’opera Olympia, ogni appuntamento di questa rassegna è un invito a guardare il presente con occhi nuovi e curiosi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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