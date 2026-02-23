Da Battiato a al buon vino | i 10 eventi a cui non mancare a Bologna dal 23 febbraio all' 1 marzo

Bologna celebra la musica e il buon vino con una serie di eventi dal 23 febbraio all’1 marzo. La causa è la voglia di vivere momenti di svago e cultura dopo un periodo intenso. La città ospita concerti, spettacoli teatrali e degustazioni, attirando appassionati di ogni età. Tra le proposte ci sono esibizioni di artisti locali e occasioni per scoprire vini artigianali. La settimana promette divertimento e incontri interessanti.