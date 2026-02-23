Da Battiato a al buon vino | i 10 eventi a cui non mancare a Bologna dal 23 febbraio all' 1 marzo
Bologna celebra la musica e il buon vino con una serie di eventi dal 23 febbraio all’1 marzo. La causa è la voglia di vivere momenti di svago e cultura dopo un periodo intenso. La città ospita concerti, spettacoli teatrali e degustazioni, attirando appassionati di ogni età. Tra le proposte ci sono esibizioni di artisti locali e occasioni per scoprire vini artigianali. La settimana promette divertimento e incontri interessanti.
Musica, teatro e pure un buon bicchiere di vino: ecco la nostra selezione di appuntamenti in questa settimana adatte a tutti e per tutti i gusti.
Da Umberto Eco ai Savana Funk: 10 eventi da non perdere a Bologna dal 16 al 22 febbraio 2026Umberto Eco, deceduto nel 2016, ha ispirato una serie di eventi a Bologna dal 16 al 22 febbraio 2026, tra cui una maratona culturale di 24 ore che celebra la sua memoria.
Suunto Vertical Week 2026: dal 23 febbraio al 1° marzo torna la sfida globale “a dislivello illimitato” con un obiettivo da 10 milioni di metriDal 23 febbraio al 1° marzo 2026, torna la Suunto Vertical Week, la sfida globale dedicata a chi ama salire in montagna.
Argomenti discussi: Cinema Monviso, tre film e tre mondi: dal ping-pong al viaggio di Battiato, passando per l’ETA; ERI CON ME – ALICE CANTA BATTIATO: unica data del 2026 a Roma; Antonio Ballista e Lorna Windsor omaggiano Franco Battiato; Franco Battiato cantautore, poeta, pittore. Il MAXXI di Roma omaggia il genio poliedrico.
La mostra Franco Battiato. Un’altra vita da domani al 26 aprile al MAXXIDa domani al 26 aprile 2026 al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo Franco Battiato. Un’altra vita la mostra-evento nel segno di uno dei più ... romadailynews.it
Franco Battiato cantautore, poeta, pittore. Il MAXXI di Roma omaggia il genio poliedricoUna mostra dell’atmosfera intima ripercorre le molteplici vite di Franco Battiato tra musica, arti visive, spiritualità e ricerca ... exibart.com
