Evade dai domiciliari e viene arrestato dai carabinieri E' già indagato per atti persecutori

Questa mattina (25 febbraio) a Piedimonte Matese, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 48enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori. Secondo le indagini, l'uomo, da circa un mese, aveva posto in essere ripetute condotte moleste nei confronti di una donna, estendendo i comportamenti persecutori anche ai suoi familiari. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nonostante il provvedimento restrittivo, l'uomo è stato sorpreso da una pattuglia dei Carabinieri mentre si trovava in strada, nei pressi di un bar del centro cittadino. Alla vista dei militari ha tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato prontamente raggiunto e fermato.

