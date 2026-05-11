Evade dai domiciliari fermato in stazione a Monza mentre infastidisce i pendolari

Un uomo che aveva scarcerato dai domiciliari è stato fermato stamattina nella stazione di Monza mentre disturbava i pendolari. Era evaso da una struttura alternativa al carcere e si trovava in libertà da qualche giorno. La polizia lo ha individuato e fermato dopo averlo notato mentre infastidiva le persone in attesa sui binari. L’uomo è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti.

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Monza, 11 maggio 2026 – Era evaso da una struttura alternativa al carcere e alla determinazione a domicilio. E si era messo a infastidire i pendolari in stazione forse per racimolare qualche soldo. Ma non aveva fatto i conti con una pattuglia dell'Esercito prima, di quelle impegnate bel progetto Strade sicure. E della Questura di polizia poi, che ha proceduto al suo arresto. Accade tutto nella notte del 9 maggio scorso, e il protagonista è un uomo di 28 anni, cittadino italiano, ritenuto responsabile del reato di evasione. L’intervento è stato effettuato nei pressi della stazione ferroviaria di Monza, a seguito della segnalazione del personale dell’Esercito impegnato nei servizi di controllo del territorio, che aveva notato un soggetto intento a infastidire le persone presenti sul piazzale antistante la stazione ferroviaria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Evade dai domiciliari, fermato in stazione a Monza mentre infastidisce i pendolari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Evade dai domiciliari per passeggiare alla stazione: fermato dai carabinieriNella tarda serata di venerdì 8 maggio i carabinieri della stazione di Marina di Pisa hanno arrestato un giovane straniero di 20 anni per evasione. Giarre, evade dai domiciliari per incontrare amici, fermato dai CarabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul rispetto delle misure cautelari Un uomo di 50 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato... Argomenti più discussi: Evade dai domiciliari per passeggiare alla stazione: fermato dai carabinieri; Evade dai domiciliari e sale sul terrazzo condominiale per confezionare droga. Ma arrivano i carabinieri e lui torna in carcere; Evade dai domiciliari, arrestato alla Stazione; Catania, parcheggiatore abusivo evade dai domiciliari: arrestato. Evade dai domiciliari per passeggiare alla stazione: fermato dai carabinieri ift.tt/SF7o6Ah ift.tt/izuHhwO x.com