Evade dai domiciliari per passeggiare alla stazione | fermato dai carabinieri
Nella serata di venerdì 8 maggio, i carabinieri della stazione di Marina di Pisa hanno arrestato un ragazzo straniero di 20 anni con l’accusa di evasione. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari ma è stato fermato mentre si trovava alla stazione, in strada. I militari lo hanno portato in caserma per ulteriori accertamenti e successivamente in tribunale.
Nella tarda serata di venerdì 8 maggio i carabinieri della stazione di Marina di Pisa hanno arrestato un giovane straniero di 20 anni per evasione. L’intervento è scattato intorno alle 21 presso la stazione ferroviaria di Pisa Centrale.I militari, impegnati in un consueto servizio di.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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