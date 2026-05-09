Evade dai domiciliari per passeggiare alla stazione | fermato dai carabinieri

Nella serata di venerdì 8 maggio, i carabinieri della stazione di Marina di Pisa hanno arrestato un ragazzo straniero di 20 anni con l’accusa di evasione. L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari ma è stato fermato mentre si trovava alla stazione, in strada. I militari lo hanno portato in caserma per ulteriori accertamenti e successivamente in tribunale.

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