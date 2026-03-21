Giarre evade dai domiciliari per incontrare amici fermato dai Carabinieri

Un uomo di 50 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giarre dopo aver evaso dalle misure cautelari per incontrare amici. I controlli sul rispetto delle restrizioni sono stati intensificati, e l’uomo è stato arrestato con l’accusa di evasione. La vicenda riguarda un episodio specifico di violazione delle disposizioni domiciliari.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli sul rispetto delle misure cautelari. Un uomo di 50 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato con l’accusa di evasione dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre. Il provvedimento è stato adottato sulla base degli elementi raccolti durante i controlli, che saranno comunque oggetto di verifica nelle sedi giudiziarie competenti. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza disposte dal Comando Provinciale di Catania, finalizzate a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Tali controlli servono ad accertare che le persone sottoposte a misure restrittive si trovino effettivamente presso il proprio domicilio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giarre, evade dai domiciliari per incontrare amici, fermato dai Carabinieri Articoli correlati Leggi anche: Evade dai domiciliari a San Felice, donna arrestata dai carabinieri Evade dai domiciliari, arrestato nella notte dai carabinieriLa Spezia, 3 febbraio 2026 – I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia, questa notte, durante un normale sevizio...