Eurovision Song Contest 2026 al turquoise carpet duecento persone protestano con le vecchie bandiere iraniane per chiedere un cambio di regime Contestate anche Israele e America
Durante l’evento Eurovision Song Contest 2026, duecento persone si sono radunate sul turquoise carpet, portando con sé vecchie bandiere iraniane e protestando per chiedere un cambio di regime. La protesta si è concentrata anche contro Israele e gli Stati Uniti. L’evento prosegue con le due semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2 e la finale il 16 maggio su Rai 1.
Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo, in attesa delle prime due Semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2 e la Finale su Rai 1 il 16 maggio. Oggi, domenica 10 maggio, è il grande giorno della spettacolare cerimonia di apertura all’iconico Municipio di Vienna per la 70esima edizione della manifestazione musicale mondiale. I trentacinque artisti in gara, compreso il “nostro” Sal Da Vinci, sfileranno sul Turquoise Carpet dal Burgtheater al Municipio, circondati da migliaia di fan dell’Eurovision nella Rathausplatz che, al termine della cerimonia, ospiterà l’Eurovision Village per tutta la settimana. Ma già in tarda mattinata sono comparsi alcuni manifestanti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Eurovision Song “Regarde !” Insane FLASHMOB in the streets of Paris..
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