Eurovision Song Contest 2026 al turquoise carpet duecento persone protestano con le vecchie bandiere iraniane per chiedere un cambio di regime Contestate anche Israele e America

Durante l’evento Eurovision Song Contest 2026, duecento persone si sono radunate sul turquoise carpet, portando con sé vecchie bandiere iraniane e protestando per chiedere un cambio di regime. La protesta si è concentrata anche contro Israele e gli Stati Uniti. L’evento prosegue con le due semifinali il 12 e il 14 maggio su Rai 2 e la finale il 16 maggio su Rai 1.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui