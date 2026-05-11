Eurovision Sal Da Vinci scala le classiche | tutto pronto per lo show dei record
L'Eurovision Song Contest 2026 si avvicina con grande attesa e ha scelto il suo rappresentante italiano, Sal Da Vinci. La competizione musicale si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà artisti provenienti da diversi paesi europei. La presenza di Sal Da Vinci segna un momento importante per l'Italia, che parteciperà con il suo artista selezionato ufficialmente. La manifestazione si prepara a registrare numeri record di partecipanti e di pubblico.
(Adnkronos) – L'Eurovision Song Contest 2026 ha (al momento) un nome e cognome: Sal Da Vinci. La diffusione virale di un video delle sue prove sul palco della Wiener Stadthalle ha scatenato un entusiasmo senza precedenti, trasformando l'artista italiano nel fenomeno mediatico più discusso della kermesse e proiettandolo verso le vette delle classifiche dei bookmaker.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Sal Da Vinci, che rappresenta l'Italia all'Eurovision a Vienna, dal vivo in ''Canzonissima' reddit