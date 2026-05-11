Eurovision Sal Da Vinci scala le classiche | tutto pronto per lo show dei record

L'Eurovision Song Contest 2026 si avvicina con grande attesa e ha scelto il suo rappresentante italiano, Sal Da Vinci. La competizione musicale si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà artisti provenienti da diversi paesi europei. La presenza di Sal Da Vinci segna un momento importante per l'Italia, che parteciperà con il suo artista selezionato ufficialmente. La manifestazione si prepara a registrare numeri record di partecipanti e di pubblico.

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