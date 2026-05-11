Mancano pochi giorni all'inizio della 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest, che si svolgerà alla Wiener Stadthalle. Nel frattempo, su internet sono già iniziate le scommesse su quale artista potrebbe vincere l'edizione del 2026. Le quote di diverse piattaforme indicano chi sono i favoriti e quali nazioni attirano più attenzione tra gli scommettitori. La competizione, come di consueto, attirerà l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Mentre tutto è ormai pronto per il via ufficiale alla 70a edizione dell' Eurovision Song Contest, online si comincia a scommettere seriamente su chi potrebbe essere l'artista che verrà incoronato quest'anno nella cornice della Wiener Stadthalle. Alla finale del 16 maggio partecipano automaticamente Italia, Francia, Germania e Regno Unito, che fanno parte delle cosiddette Big 5, da cui manca la Spagna, che quest'anno ha deciso di boicottare e disertare la competizione canora a causa della presenza di Israele. Alla finalissima accede di diritto anche la nazione ospitante, vale a dire l'Austria, grazie alla vittoria ottenuta lo scorso anno dal cantante JJ e dalla sua Wasted Love.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eurovision, le quotazioni: chi vince l'edizione 2026

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All 35 Songs of the Eurovision Song Contest 2026 | #Eurovision2026

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