Lelek all’Eurovision 2026 chi sono le cantanti della Croazia
La Croazia parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 con un gruppo femminile composto da cinque cantanti. La formazione presenta un progetto musicale ben definito e si distingue per aver scelto di portare sul palco un ensemble piuttosto che una solista o un duo. La presenza di questo gruppo rappresenta un elemento inedito per la competizione di quest’anno.
La Croazia arriva all’ Eurovision Song Contest 2026 con qualcosa di inaspettato: non una solista, non un duo, ma un gruppo femminile di cinque elementi con un progetto musicale preciso e coraggioso. Si chiamano Lelek, e la loro musica è già una delle più interessanti dell’intera competizione. Chi sono le Lelek. Nate a Zagabria nel 2024, le Lelek sono Inka Ve?erina Peruši?, Judita Štorga, Korina Olivia Rogi?, Lara Brtan e Marina Ramljak. Cinque voci che insieme costruiscono un suono difficile da etichettare: etno-pop, ma anche qualcosa di più. La loro musica mette in dialogo le armonie polifoniche della tradizione slava con una produzione contemporanea, dando vita a un risultato che ha radici profonde ma uno sguardo chiaramente rivolto al presente.🔗 Leggi su Dilei.it
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Intervista alle Lelek, che all'Eurovision Song Contest 2026 rappresenteranno la Croazia portando in gara il brano Andromeda. #Lelek #Croazia #Eurovision #Andromeda - facebook.com facebook