La Croazia parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 con un gruppo femminile composto da cinque cantanti. La formazione presenta un progetto musicale ben definito e si distingue per aver scelto di portare sul palco un ensemble piuttosto che una solista o un duo. La presenza di questo gruppo rappresenta un elemento inedito per la competizione di quest’anno.

La Croazia arriva all’ Eurovision Song Contest 2026 con qualcosa di inaspettato: non una solista, non un duo, ma un gruppo femminile di cinque elementi con un progetto musicale preciso e coraggioso. Si chiamano Lelek, e la loro musica è già una delle più interessanti dell’intera competizione. Chi sono le Lelek. Nate a Zagabria nel 2024, le Lelek sono Inka Ve?erina Peruši?, Judita Štorga, Korina Olivia Rogi?, Lara Brtan e Marina Ramljak. Cinque voci che insieme costruiscono un suono difficile da etichettare: etno-pop, ma anche qualcosa di più. La loro musica mette in dialogo le armonie polifoniche della tradizione slava con una produzione contemporanea, dando vita a un risultato che ha radici profonde ma uno sguardo chiaramente rivolto al presente.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lelek all’Eurovision 2026, chi sono le cantanti della Croazia

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