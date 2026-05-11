A pochi giorni dall'inizio dell'Eurovision, Bologna si prepara a vivere l'evento con entusiasmo. La città sarà rappresentata da Senhit, che gareggerà per San Marino, e da Elettra Lamborghini, che condurrà la trasmissione italiana. L'Eurovision si svolgerà nello Stadthalle di Vienna, e molti tifosi provenienti da Bologna e dintorni hanno già annunciato il loro supporto per le due artiste.

Bologna, 11 maggio 2026 – L’Eurovision è alle porte e Bologna è pronta a salire sul palco dello Stadthalle di Vienna con due icone musicali Made in Bo: Senhit, nei panni di artista in gara per San Marino, ed Elettra Lamborghini, che sarà al timone della conduzione italiana. Il contest inizierà domani, martedì 12 maggio alle 21, e terminerà nella giornata di sabato 16 maggio. Ma vediamo nel dettaglio come e quando le artiste felsinee saranno protagoniste della 70esima edizione dell’ Eurovision Song Contest 2026. La conduzione di Elettra Lamborghini con Gabriele Corsi. Elettra Lamborghini, reduce dalla 77esima edizione del Festival di Sanremo con la sua Voilà, è stata scelta per affiancare Gabriele Corsi (arrivato al quinto anno) nella conduzione italiana dell’evento internazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eurovision, il tifo di Bologna per Senhit ed Elettra Lamborghini. Quando e dove vedere il Contest

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