Elettra Lamborghini sarà la commentatrice italiana dell’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà quest’anno. La cantante affiancherà Gabriele Corsi nel commento della trasmissione dedicata alla settantesima edizione della kermesse musicale europea. La sua presenza è stata annunciata in vista dell’evento che si svolgerà nei prossimi mesi.

Un nuovo ‘festino bilaterale’ attende Elettra Lamborghini: l’ Eurovision Song Contest 2026. La cantante affiancherà Gabriele Corsi nel commento italiano della settantesima edizione della kermesse canora europea. L’ ESC 2026 andrà in scena dalla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio. L’Italia concorrerà con Sal Da Vinci in quanto vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì. Per la Lamborghini, chiamata a sostituire BigMama, una nuova opportunità televisiva, dopo Boss in Incognito e, da sabato, Canzonissima. La proposta per commentare l’ Eurovision per l’Italia le è arrivata dal Direttore del Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, durante la conferenza stampa del nuovo programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Elettra Lamborghini commentatrice dell’Eurovision Song Contest 2026

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