Elettra Lamborghini co-conduttrice all’Eurovision Song Contest La proposta a sorpresa il commento scherzoso di Milly Carlucci

Elettra Lamborghini sarà la co-conduttrice della telecronaca italiana dell’Eurovision Song Contest, che si svolgerà quest’anno. La proposta è arrivata in modo inaspettato e ha sorpreso tutti. Al suo fianco ci sarà Gabriele Corsi, che accompagnerà l’evento con il suo commento. Milly Carlucci ha commentato la notizia con un tono scherzoso.

Bologna, 19 marzo 2026 – Elettra Lamborghini co-condurrà la telecronaca italiana dell' Eurovision Song Contest al fianco del veterano Gabriele Corsi. La proposta ufficiale è arrivata a sorpresa, durante la conferenza stampa di presentazione di ' Canzonissima ', il nuovo show di Rai1 di cui la cantante fa parte del cast. La proposta a sorpresa arriva dal direttore del prime time Rai, Williams Di Liberatore, che si è rivolto direttamente all'artista: "Elettra, vuoi co-condurre l'Eurovision Song Contest?". Immediata la risposta della cantante, tra lo stupore generale: "Per me va benissimo". A suggellare il momento è stata Milly Carlucci, conduttrice di 'Canzonissima', che ha commentato scherzando: "E il matrimonio è stato fatto qua in diretta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini co-conduttrice all’Eurovision Song Contest. La proposta a sorpresa, il commento scherzoso di Milly Carlucci Articoli correlati Leggi anche: Elettra Lamborghini show a San Marino Song Contest, lo spoiler sul futuro: “Farò Canzonissima con Milly Carlucci” Leggi anche: Milly Carlucci fa il colpaccio: Elettra Lamborghini a Canzonissima Tutto quello che riguarda Elettra Lamborghini Temi più discussi: La mamma di Elettra Lamborghini a Verissimo: Conserva sempre il tuo spirito autentico; Elettra Lamborghini a Verissimo: Voglio morire prima di mio marito, poi il siparietto con la Toffanin; Elettra Lamborghini: la famiglia e l’amore a 'Verissimo' domenica 15 marzo; Elettra Lamborghini brevetta 'Festini bilaterali': le notti insonni a Sanremo 2026 diventano un marchio. Mara Venier ed Elettra Lamborghini parlano del sesso durante il matrimonio, cosa ha detto la conduttriceElettra Lamborghini è stata ospite di Domenica In, dove è stata protagonista di un momento goliardico con Mara Venier, parlando anche dell'intimità ... fanpage.it Elettra Lamborghini co-conduttrice a Sanremo, chi è il maritoElettra Lamborghini è pronta a tornare sul palco di Sanremo 2025, questa volta nel ruolo di co-conduttrice della terza serata, accanto a Miriam Leone e Katia Follesa. Ma nella sua vita privata, a ... 105.net #ElettraLamborghini all’#EuroVision2026. Periodo pieno di lavoro per Elettra Lamborghini! Infatti, oltre alla già annunciata partecipazione all’imminente edizione di #Canzonissima, secondo un’indiscrezione riportata da #IlGiornale sarà al fianco di #Gabriele - facebook.com facebook Elettra Lamborghini: “Per fortuna che qua a Canzonissima rischio di vincere almeno una sera. Sono contentissima, non vedo l’ora. Tante canzoni diverse, mi vedrete in una veste diversa” #Canzonissima #Sanremo2026 x.com