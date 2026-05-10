A Vienna, durante l’Eurovision, si sono svolte proteste al Turquoise Carpet legate alla partecipazione dell’Iran. Alcuni Paesi hanno scelto di non partecipare alla manifestazione, mentre i manifestanti hanno espresso il loro dissenso nei confronti della presenza di Israele. La protesta ha coinvolto alcuni attivisti che hanno sventolato bandiere e mostrato cartelli. La sicurezza ha presidiato l’area per gestire i presenti.

? Punti chiave Perché alcuni Paesi hanno deciso di boicottare la competizione?. Come hanno reagito i manifestanti alla presenza di Israele?. Chi ha difeso la neutralità della musica durante le proteste?. Quali conseguenze avranno queste tensioni sulla finale di Vienna?.? In Breve Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda ritirate per protesta contro Israele.. Sal Da Vinci difende la neutralità musicale durante conferenza stampa a Roma dell'8 maggio.. Semifinali previste il 12 e 14 maggio con finale conclusiva il 16 maggio.. Duecento manifestanti hanno contestato la politica statunitense di Donald Trump a Vienna.. Duecento manifestanti hanno interrotto la tranquillità del Turquoise Carpet a Vienna questa domenica 10 maggio 2026, sventolando vecchie bandiere iraniane per richiedere il cambio di regime.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurovision a Vienna: proteste al Turquoise Carpet per l’Iran

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