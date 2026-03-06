Serata della finale del concorso canoro La Voce d’Oro tutti i partecipanti

Nella serata della finale del concorso canoro “La Voce d’Oro” 2026 di Galeata sono stati annunciati i nomi dei partecipanti che hanno raggiunto l’ultimo atto della competizione. L’evento si è svolto nel corso di una serata dedicata alla musica, con la presentazione dei finalisti scelti tra i giovani interpreti iscritti alla competizione. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale locale.

Sono stati annunciati i finalisti della Coppa Canora “La Voce d’Oro” 2026 di Galeata, uno degli appuntamenti musicali della stagione dedicati alla valorizzazione di giovani interpreti. La commissione artistica, affiancata da esperti del settore, ha valutato le esibizioni selezionando i partecipanti in base a qualità interpretativa, personalità ed espressività. Il livello artistico dei candidati è stato giudicato elevato dalla giuria, che ha individuato 30 finalisti ammessi alla serata conclusiva. L’evento si terrà sabato 14 marzo alle ore 21 al teatro comunale Zampighi di Galeata, con un programma che prevede l’esibizione dal vivo di tutti i concorrenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

