Eurovision 2026 | le foto della cerimonia di apertura con Sal Da Vinci e gli altri cantanti

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vienna si è svolta la cerimonia di apertura dell’Eurovision 2026, con il tradizionale tappeto turco che si estende tra il Burgtheater e il Municipio. Tra i partecipanti presenti, c’erano artisti italiani, tra cui Sal Da Vinci, e altri cantanti provenienti da diverse nazioni europee. Le foto della serata mostrano i protagonisti mentre sfilano lungo il percorso decorato, tra attimi di festa e attesa per le prossime serate della competizione musicale.

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Sotto il cielo di Vienna, tra la maestosità del Burgtheater e le guglie del Municipio, la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest ha ufficialmente preso il largo con l'attesissimo rito del Turquoise Carpet. In un'atmosfera carica di glamour e vibrazioni pop, la parata delle 35 delegazioni ha trasformato la Rathausplatz in un palcoscenico a cielo aperto dove la musica ha ceduto il passo — almeno per una sera — all'alta moda e alle provocazioni estetiche. Dai cristalli in omaggio alla tradizione viennese alle audaci sperimentazioni dell'avanguardia scultorea, il tappeto turchese si è confermato il termometro perfetto della creatività internazionale, regalando momenti di pura eleganza sartoriale e colpi di scena pronti a diventare virali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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