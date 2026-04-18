Sal Da Vinci verso Eurovision 2026 con Per sempre sì | il tour europeo e il rapporto con gli altri concorrenti
Sal Da Vinci si sta preparando per partecipare all’Eurovision 2026 che si svolgerà a Vienna. Attualmente, è impegnato in un breve tour europeo e ha mantenuto rapporti con alcuni concorrenti provenienti da Francia, Germania e Albania. La canzone “Per Sempre Sì” si trova tra i brani più ascoltati su Spotify e sono state diffuse alcune classifiche che indicano i favoriti alla vittoria finale.
Sal Da Vinci si prepara all'Eurovision 2026 di Vienna. Il mini-tour europeo, il rapporto con i concorrenti di Francia, Germania e Albania, il vantaggio di "Per Sempre Sì" su Spotify e la classifica dei favoriti alla vittoria finale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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