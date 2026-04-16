LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Giuffrida di bronzo nei -52 kg

Durante le competizioni degli Europei di judo 2026, una judoka ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria dei -52 kg. Nelle ultime ore, si sono svolte le finali per l’assegnazione delle medaglie d’oro, con la kosovara Krasniqi e la francese Buchard che si sono sfidate nella finalissima. Nel corso delle gare sono stati assegnati vari punti, tra cui uno yuko per la judoka kosovara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:27 Subito uno yuko per la kosovara. 15:25 Ora la finalissima per l’oro tra la kosovara Krasniqi e la francese Buchard. 15:22 WAZA-ARIIIII! Bravissima Odette Giuffrida, che sblocca una sfida davvero ardua e conquista la medaglia di bronzo continentale! 15:21 Siamo nel corso del secondo minuto supplementare. L’ungherese Pupp prova ad immobilizzare l’azzurra, brava a districarsi. 15:19 Si va al golden score. Alè Odette! 15:17 Uno shido per passività ad entrambe. 15:16 Ancora equilibrio a regnare sovrano, ma ora Giuffrida prova ad accelerare. 15:15 Più intraprendente la magiara in questo avvio di finale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg Notizie correlate Leggi anche: World Tour di Judo, Giuffrida cuore e grinta a Tashkent: è bronzo nei -52 kg Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida sconfitta in semifinale, sarà finale per il bronzo! Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette Giuffrida; Europei Judo 2026 Tbilisi: programma, orari e dove vedere Scutto e Giuffrida; Europei judo 2026 oggi: orari 16 aprile, tv, streaming, italiani in gara; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: iniziano le sfide per le medaglie, attesa per la finale per il bronzo di GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dell'elimination round della prima giornata degli Europei di judo ... oasport.it Judo, Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei: azzurri eliminatiOdette Giuffrida in finale per il bronzo agli Europei di judo, unica azzurra a tenere vive le speranze di medaglia ... it.blastingnews.com ADRANO. IL SINDACO METROPOLITANO DEI RAGAZZI E UNA DELEGAZIONE DELL’IC “GIUFFRIDA-LA MELA” IN LOMBARDIA PER IL RADUNO NAZIONALE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI #Attualità facebook