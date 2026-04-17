Oggi, venerdì 17 aprile, si svolge la seconda giornata degli Europei di judo 2026 a Tbilisi, in Georgia. La manifestazione vede in programma diverse gare con atleti provenienti da vari paesi europei. Le competizioni si tengono in diversi orari e saranno trasmesse in diretta sia in televisione che in streaming. Tra i partecipanti ci sono anche judoka italiani che si preparano a scendere sul tatami.

Oggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna continentale e oggi saranno di scena tre categorie di peso: -73 kg uomini; -57 kg, -63 kg donne. I migliori judoka europei si contenderanno i titoli continentali e metteranno alla prova la propria condizione in un appuntamento chiave della stagione. L’Italia punta su Veronica Toniolo, Carlotta Avanzato, Fabio Basile e Leonardo Valeriani per arricchire il proprio medagliere, dopo il bronzo conquistato nella giornata inaugurale da Odette Giuffrida. Le competizioni prenderanno il via alle 8.00 con le fasi eliminatorie, mentre il Final Block è in programma a partire dalle 14.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, italiani in gara

Notizie correlate

Europei judo 2026 oggi: orari 16 aprile, tv, streaming, italiani in garaSi apre oggi, 16 aprile, la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in programma a Tbilisi, in Georgia.

Europei judo 2026 oggi: orari giovedì 16 aprile, tv, streaming, italiani in garaSi apre oggi, 16 aprile, la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in programma a Tbilisi, in Georgia.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; European Cup Junior Lignano: partenza sprint degli azzurri; Europei Judo 2026 Tbilisi: programma, orari e dove vedere Scutto e Giuffrida.

LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio BasileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di judo 2026. A Tblisi ... oasport.it

Europei judo 2026 oggi: orari giovedì 16 aprile, tv, streaming, italiani in garaSi apre oggi, 16 aprile, la prima giornata dei Campionati Europei di judo 2026, in programma a Tbilisi, in Georgia. La rassegna continentale prende il via ... oasport.it

La Nazionale di judo inaugura gli Europei a Tiblisi con la medaglia di bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg! Leggi qui https://shorturl.at/WAh9K Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - facebook.com facebook

La Nazionale di judo inaugura gli Europei a Tiblisi con la medaglia di bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg! Leggi qui shorturl.at/WAh9K @FijlkamOfficial x.com