Ostuni traffico di droga con aggravante mafiosa | 25 arresti

La polizia di Stato di Brindisi ha eseguito 25 arresti nei confronti di persone considerate coinvolte in un traffico di droga con aggravante mafiosa. Le operazioni hanno riguardato due gruppi distinti e sono state condotte nelle città di Ostuni e zone limitrofe. I dettagli dell’indagine, che ha portato a questi arresti, sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità competenti.

La polizia di Stato di Brindisi ha arrestato 25 persone ritenute appartenenti a due distinte associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, aggravate dall'essere armate, dal metodo mafioso e dall'essere composte dalle più persone riunite, pienamente operative nella città di Ostuni. L'attività è stata eseguita in particolare da investigatori della Squadra Mobile di Brindisi e del Commissariato di Ostuni, con la collaborazione dei colleghi del Commissariato di Mesagne, nonché con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine del Servizio Controllo del Territorio, di Unità Cinofile, Artificieri e Tiratori Scelti della polizia di Frontiera di Brindisi e di un'unità operativa del Reparto Volo di Bari, con un impiego di uomini pari a oltre 150 unità.