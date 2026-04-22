L’Unione Europea ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. La decisione è stata possibile dopo che l’Ungheria ha tolto il veto, che era stato mantenuto a causa di una questione riguardante un oleodotto in Ucraina. La rimozione del blocco ha permesso di procedere con l’approvazione del finanziamento.

Soprattutto grazie all'Ungheria che ha rimosso il proprio veto, legato a un oleodotto in Ucraina danneggiato dalla Russia Mercoledì è stato sbloccato un prestito molto atteso dell’Unione Europea all’Ucraina, in sospeso da mesi a causa dell’opposizione dell’Ungheria. Per la sua approvazione definitiva servono ancora alcuni passaggi, ma con il ritiro del veto ungherese dovrebbero essere una questione più che altro formale, dato che il prestito è molto voluto dalle principali istituzioni europee. Il nome ufficiale della misura è Prestito di Sostegno all’Ucraina: è stato approvato dal COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti, che si occupa dei lavori preparatori del Consiglio dell’Unione Europea, che riunisce i ministri dei paesi membri competenti per una determinata questione (in questo caso quelli degli Esteri).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È stato infine approvato il prestito da 90 miliardi dell’Unione Europea all’Ucraina

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