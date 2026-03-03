Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, ha affermato che l’Unione Europea deve assumersi un ruolo centrale in una soluzione concreta, evitando di limitarsi a semplici dichiarazioni. Secondo lui, l’Europa non può ridursi a formalismi, ma deve agire con decisione e chiarezza per affrontare la situazione attuale. La sua posizione evidenzia l’esigenza di un impegno più sostanziale da parte delle istituzioni europee.

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli: "Si può riaprire un canale negoziale. Per noi non è tardi" Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, è netto: l'Ue non dovrà limitarsi a dichiarazioni di facciata. Qual è la valutazione del governo sull'attuale fase del conflitto con l'Iran? "La valutazione del governo è improntata a realismo e senso di responsabilità. Si tratta di uno scenario complesso, che incide sugli equilibri globali ma che non coinvolge direttamente l'Italia come parte attiva. L'Italia è un alleato solido degli Stati Uniti, con cui condivide valori democratici e visione strategica, ma ogni Paese mantiene la propria autonomia decisionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'Unione europea sia centrale per una soluzione. Non deve limitarsi solo ai formalismi"

L’impresa dell’Unione europea: trasferita una centrale termoelettrica dalla Lituania all’UcrainaRoma, 22 dicembre 2025 – La Commissione europea ha annunciato il completamento della più grande operazione logistica mai coordinata dall’Unione...

Leggi anche: Ai riformatori dell’Unione europea manca solo l’ultimo passo: abolirla

L Unione Europea La Storia

Altri aggiornamenti su Unione europea

Temi più discussi: Il risveglio dell’Europa La sicurezza è tornata finalmente al centro della politica del continente; Il bazooka dell’UE può fermare i nuovi dazi di Trump? - Appunti; Gli USA indeboliscono Russia, Cina e India. Ma l’UE non ha nulla da festeggiare; Giorgio Gori:Dopo i dazi di Trump l'Unione Europea ha imparato a diversificare le relazioni commerciali.

L’Unione Europea non riesce a semplificarsiDa settimane l’Unione Europea è bloccata su una discussione molto europea, ossia come diminuire l’enorme mole di pratiche burocratiche e norme che le aziende devono rispettare, e che secondo vari ... ilpost.it

L’accordo tra Unione Europea e Mercosur entrerà in vigore in via provvisoriaL'ha deciso la Commissione Europea, ma solo in via provvisoria mentre aspetta il voto del Parlamento: è una lunga storia ... ilpost.it

«Comunque vada a finire, l’Unione Europea e in particolare l’Italia non devono essere coinvolte nel conflitto scatenato dall’attacco all’Iran. La ragione è semplice: Trump e Netanyahu hanno avviato una guerra dall’esito totalmente imprevedibile. Lo afferma il - facebook.com facebook

Nel 2023 l’Unione europea ha esportato circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti verso Paesi terzi. Il dato evidenzia una dipendenza strutturale dalla capacità di trattamento esterna per alcune frazioni. La nuova disciplina europea sulle spedizioni di rifiuti mira a ri x.com