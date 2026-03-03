L' Unione europea sia centrale per una soluzione Non deve limitarsi solo ai formalismi

Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, ha affermato che l’Unione Europea deve assumersi un ruolo centrale in una soluzione concreta, evitando di limitarsi a semplici dichiarazioni. Secondo lui, l’Europa non può ridursi a formalismi, ma deve agire con decisione e chiarezza per affrontare la situazione attuale. La sua posizione evidenzia l’esigenza di un impegno più sostanziale da parte delle istituzioni europee.

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli: "Si può riaprire un canale negoziale. Per noi non è tardi" Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, è netto: l'Ue non dovrà limitarsi a dichiarazioni di facciata. Qual è la valutazione del governo sull'attuale fase del conflitto con l'Iran? "La valutazione del governo è improntata a realismo e senso di responsabilità. Si tratta di uno scenario complesso, che incide sugli equilibri globali ma che non coinvolge direttamente l'Italia come parte attiva. L'Italia è un alleato solido degli Stati Uniti, con cui condivide valori democratici e visione strategica, ma ogni Paese mantiene la propria autonomia decisionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

