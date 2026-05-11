Estate senza giochi per i bambini | rimosse casine e scivolo La protesta delle famiglie

Le famiglie del quartiere hanno segnalato più volte problemi riguardanti il parco pubblico di via Curina, ma alla fine le strutture dedicate ai giochi per bambini, tra cui casine e scivoli, sono state rimosse. Dopo anni di richieste e tentativi di intervento, il parco ora si presenta senza alcuna attrezzatura ludica, lasciando le famiglie senza uno spazio dedicato ai più piccoli durante l’estate.

Anni e anni di segnalazioni affinché non si arrivasse a un punto di non ritorno, ma alla fine il parco pubblico di via Curina è diventato fantasma. Alcuni giorni fa i giochi in legno, sicuramente deteriorati, ma utilizzati da tanti bambini, sono stati tolti dagli addetti del comune di Arezzo. Una.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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