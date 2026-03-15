La scritta Bambini riappare in piazza Scala | il flash mob per non dimenticare Mariupol

Sabato mattina a Milano, in piazza Scala, si è svolto un flash mob dedicato alla memoria della tragedia di Mariupol. La manifestazione ha ricordato il bombardamento russo sul Teatro d'arte drammatica della città ucraina, avvenuto il 16 marzo 2022. Durante l'evento, è apparsa nuovamente la scritta

Centinaia di persone e rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti in piazza Scala per ricordare il bombardamento del teatro di Mariupol: un'immagine dall'alto tenere viva la memoria delle vittime È stata ricordata a Milano sabato mattina, con un flash mob, la tragedia del Teatro d'arte drammatica di Mariupol, in Ucraina, colpito da un bombardamento russo il 16 marzo del 2022. Quel giorno morirono centinaia di persone rifugiate all'interno, tra cui molti bambini. Nel (vano) tentativo di evitare un bombardamento, i tecnici del teatro avevano tracciato sull'asfalto la scritta “bambini”. Questo non bastò a dissuadere la Russia, che colpì la struttura provocando una strage. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Il flash mob a Milano per commemorare il bombardamento del Teatro di MariupolMilano ospiterà sabato 14 marzo un’iniziativa pubblica per ricordare il bombardamento del Teatro Drammatico di Mariupol, uno degli episodi più... Flash-mob per la parità di genere. In quaranta a manifestare in piazzaOltre quaranta persone ieri mattina si sono riunite in piazza XX Settembre per partecipare al flash mob organizzato da Filcams Cgil per...