Uomo investito da un treno sulla linea Foggia-Bari | circolazione in tilt ritardi fino a 90 minuti

Un uomo è stato investito da un treno sulla linea Foggia-Bari, causando l’interruzione temporanea del servizio ferroviario. La circolazione è rimasta sospesa per circa due ore, con ritardi fino a 90 minuti. La situazione ha interessato i passeggeri che viaggiavano sulla tratta, costretti a sospendere o modificare i propri spostamenti. La linea è tornata operativa dopo l’intervento delle autorità.

E' rimasta sospesa per quasi due ore la circolazione ferroviaria nella serata di oggi, 11 marzo, sulla linea Foggia-Bari. Lo stop alla circolazione è scattato poco dopo le 19.40, a causa dell'investimento di un uomo nei pressi della stazione di Trani.Gli accertamenti sull'accadutoSecondo prime. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Viene investito da un treno sulla linea Brennero Trento, morto un anziano: ritardi fino a 90 minutiUn anziano è deceduto dopo essere stato travolto da un Frecciarossa nella stazione di Mori, in Trentino. Circolazione dei treni in tilt, guasto sulla linea Bergamo-Milano: treni cancellati e ritardi fino a 60 minutiLa giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, si è aperta con un guasto sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano che ha provocato forti rallentamenti e... Tutto quello che riguarda Uomo investito da un treno sulla linea... Discussioni sull' argomento Passante travolto e ucciso da bus in piazza Moro, i sindacati: Viabilità pericolosa per i troppi cantieri; Girava in centro con una grossa valigia: all'interno 21 kg di sigarette di contrabbando. Denunciato; Bari, aggredito in piazza da una baby gang per una sigaretta: intervento dei Carabinieri; Scomparsa una 21enne a Foggia: avviate ricerche in tutta Italia. Trani, persona investita da un treno: sospesa la circolazione sulla Foggia-Bari. Tanti i disagi per i viaggiatoriDalle ore 19:40 di oggi, 11 marzo 2026, la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia – Bari è stata sospesa in prossimità di Trani a seguito dell’investimento di una persona da parte di un treno. Su ... lagazzettadelmezzogiorno.it Trani, persona investita da un treno: sospesa la circolazione sulla Foggia-Bari. Tanti i disagi per i viaggiatori - News x.com Indice del clima 2026: la Puglia domina con Bari prima, Foggia a metà classifica - facebook.com facebook