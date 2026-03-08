Estate baywatch cercasi Sos alla scuola di bagnini | Una riforma scoraggia i giovani Rischiamo di collassare

In vista della prossima stagione estiva, la scuola di bagnini lancia un allarme: la riforma in atto sta scoraggiando i giovani e mette a rischio la capacità di intervento sul litorale pisano. La preoccupazione riguarda la possibilità di un collasso del sistema di salvataggio, con conseguenze dirette sulla sicurezza dei bagnanti. La situazione si fa critica a pochi mesi dall’inizio della stagione balneare.

Pisa, 8 marzo 2026 – La stagione balneare si avvicina, ma il sistema del salvataggio sul litorale pisano rischia di trovarsi in seria difficoltà. Al centro della questione c’è la riforma introdotta dal decreto ministeriale 85 del 2024, che ha modificato il sistema di formazione e rilascio dei brevetti per assistenti bagnanti, con effetti che rischiano di farsi sentire con violenza proprio da quest’anno. Il timore, condiviso da molti operatori del settore, è che le nuove regole possano “rallentare o scoraggiare“ la formazione dei nuovi bagnini, creando un vero e proprio collo di bottiglia alla vigilia dell’estate, quando stabilimenti balneari e amministrazioni iniziano a cercare personale per garantire il servizio di salvataggio sulle spiagge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

