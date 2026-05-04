Savarino | L' avvio della campagna di formazione antincendio è un segnale forte in vista dell' estate
È stata avviata una nuova campagna di formazione antincendio boschivo rivolta ai volontari di Protezione civile. L'obiettivo è preparare le squadre per affrontare la stagione estiva, durante la quale si verificano frequentemente incendi nella regione. La campagna rappresenta un intervento preventivo specifico, mirato a migliorare le capacità operative dei volontari nelle situazioni di emergenza legate agli incendi boschivi.
“Con l'avvio della campagna di formazione antincendio boschivo per i volontari di Protezione civile, diamo anche quest'anno un segnale forte in vista dell'estate, notoriamente segnata da numerosi incendi in Sicilia”. Lo dice l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.“Investire.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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